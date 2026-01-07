Скидки
Комиссар NASCAR Стив Фелпс покидает пост после 20 лет работы в организации

Комиссар NASCAR Стив Фелпс покидает пост после 20 лет работы в организации
Комиссар NASCAR Стив Фелпс принял личное решение покинуть организацию и уйти с поста главы ведущей американской гоночной серии. Об этом сообщила сама NASCAR в официальном заявлении. Ветеран, проработавший в организации с 2005 года, завершит процедуру увольнения до конца января.

«Как пожизненный фанат гонок испытываю огромную гордость, служа первым комиссаром NASCAR и ведя наш великий спорт через столько невероятных вызовов, возможностей и первых событий за мои 20 лет. Наш спорт построен на страсти наших болельщиков, преданности наших команд и партнёров и приверженности замечательных сотрудников. Для меня было честью помогать синтезировать энтузиазм давних партнёров NASCAR с энтузиазмом новых участников нашей экосистемы», — приводят слова Фелпса в пресс-релизе.

В заявлении NASCAR также сообщается, что организация не планирует немедленно искать замену на должность комиссара или внешнего руководителя. Обязанности Фелпса будут распределены внутри компании между президентом и исполнительной командой.

Напомним, решение об уходе последовало менее чем через месяц после урегулирования антимонопольного иска, поданного против NASCAR владельцами команд, включая Майкла Джордана.

