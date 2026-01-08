Скидки
Макр Маркес: я уйду на пенсию раньше, потому что моё тело будет подталкивать меня

Семикратный чемпион мира MotoGP испанец Марк Маркес заявил, что состояние его здоровья заставит его завершить карьеру раньше, чем он будет готов к этому морально. 32-летний гонщик признался, что ежегодно будет оценивать возможности своего организма.

«Самое сложное для спортсмена — это понять, когда и как уйти на пенсию, и как долго продолжать заниматься спортом. Я уже знаю, что уйду на пенсию раньше, потому что моё тело будет подталкивать меня сильнее, чем мой разум. Мы занимаемся видом спорта, где травмы, несмотря на все риски, ко мне до сих пор милостивы. Но сейчас наступает финальная стадия. Мне придётся следить за состоянием своего тела каждый год, но ментально я как ракета», — приводит слова Маркеса издание Crash.net.

