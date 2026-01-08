Льюис Хэмилтон поделился фотографией с празднования своего дня рождения

Семикратный чемпион мира и пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон поделился в социальных сетях фотографией с празднования своего 41-го дня рождения.

Фото: Из личного архива Льюиса Хэмилтона

После перехода в «Феррари» в 2025 году Хэмилтону потребовалось время, чтобы адаптироваться в новой команде. Несмотря на то что он одержал победу в спринтерской гонке в Китае, его лучшим результатом на Гран-при стало четвёртое место на Гран-при Италии, Австрии, Великобритании и США.

Ранее официальный аккаунт Формулы-1 в социальной сети Х поздравил гонщика c праздником фотографией в виде постера с его рекордами в «Королевских гонках».

