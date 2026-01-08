Скидки
Льюис Хэмилтон показал, как проводит время в межсезонье

Льюис Хэмилтон показал, как проводит время в межсезонье
Семикратный чемпион Формулы-1, пилот «Феррари» британский гонщик Льюис Хэмилтон показал, как проводит время в межсезонье.

«Ещё одно возвращение», — написал Хэмилтон в социальных сетях, опубликовав фотографию с горнолыжного курорта.

Фото: из личного архива Льюиса Хэмилтона

Напомним, в минувшем году Хэмилтон занял шестое место в личном зачёте пилотов. Британец ни разу не поднялся на подиум за 24 этапа. Предстоящий сезон станет для 41-летнего Хэмилтона последним по контракту с «Феррари».

Ранее Хэмилтон поделился фотографией с празднования своего дня рождения.

