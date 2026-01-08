Скидки
Серхио Перес оценил победу Ландо Норриса в сезоне-2025

Комментарии

Пилот «Кадиллака» мексиканец Серхио Перес прокомментировал победу гонщика «Макларена» британца Ландо Норриса в минувшем сезоне Формулы-1.

«Думаю, что он провёл хороший сезон, не так ли? Он прошёл через то же, что и я, у него не было машины, которая ему подходила, ему было по-настоящему тяжело, но он не сдался. Он вернулся, когда «Макларен» сделал машину под его предпочтения», — сказал Перес в интервью YouTube-каналу Oso Trava.

Ландо Норрису 26 лет. Британец дебютировал в Формуле-1 в 2018 году за «Макларен». Становился вице-чемпионом в сезоне-2024. Всего на его счету в престижнейшей гоночной серии мира 11 побед в Гран-при и 44 подиума.

