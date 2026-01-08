Скидки
Бортолето рассказал о совете, который дал ему Ферстаппен в дебютном сезоне

Комментарии

Пилот «Ауди» бразилец Габриэл Бортолето рассказал о совете, который дал ему в его дебютном сезоне четырёхкратный чемпион мира нидерландец Макс Ферстаппен.

«Он дал мне много советов, думаю, тяжело было бы выделить один… Хотя один можно назвать, его я услышал недавно: в своём дебютном сезоне я многого добился, и мне не стоит излишне переживать из-за ошибок.

Ошибки — это моменты, когда вы сильнее всего прибавляете, они случаются со всеми. Мне не стоит изводить себя из-за того, что я один-два раза ошибся, это всё равно будет происходить. Мне просто нужно извлечь урок и пойти дальше», — приводит слова Бортолето Motorsport Week.

