Последний карт погибшего пилота Ф-1 Жюля Бьянки украли у его отца во время ограбления

Отец погибшего пилота Формулы-1 Жюля Бьянки Филипп Бьянки заявил, что его дом подвергся ограблению, в ходе которого были похищены несколько картов, включая последний карт его сына. Мужчина обратился за помощью к сообществу в социальных сетях, чтобы попытаться найти украденное.

Фото: Из личного архива Филиппа Бьянки

«Дорогие друзья, сегодня вечером я обращаюсь к своей семье из мира картинга. Этой ночью нас ограбили, и бессовестные воры прибрали к рукам девять шасси JB17 Forever. Что ещё хуже, они украли последний карт Жюля — KZ 125 ART GP, а также мини-карты моих внуков. Помимо стоимости машин, они для нас памятны, и мы очень переживаем. Если увидите, что где-то в обороте появятся карты JB17, пожалуйста, сообщите мне. Заранее благодарен», — написал Филипп Бьянки в социальных сетях.