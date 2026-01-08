Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Последний карт погибшего пилота Ф-1 Жюля Бьянки украли у его отца во время ограбления

Последний карт погибшего пилота Ф-1 Жюля Бьянки украли у его отца во время ограбления
Комментарии

Отец погибшего пилота Формулы-1 Жюля Бьянки Филипп Бьянки заявил, что его дом подвергся ограблению, в ходе которого были похищены несколько картов, включая последний карт его сына. Мужчина обратился за помощью к сообществу в социальных сетях, чтобы попытаться найти украденное.

Фото: Из личного архива Филиппа Бьянки

Фото: Из личного архива Филиппа Бьянки

Фото: Из личного архива Филиппа Бьянки

«Дорогие друзья, сегодня вечером я обращаюсь к своей семье из мира картинга. Этой ночью нас ограбили, и бессовестные воры прибрали к рукам девять шасси JB17 Forever. Что ещё хуже, они украли последний карт Жюля — KZ 125 ART GP, а также мини-карты моих внуков. Помимо стоимости машин, они для нас памятны, и мы очень переживаем. Если увидите, что где-то в обороте появятся карты JB17, пожалуйста, сообщите мне. Заранее благодарен», — написал Филипп Бьянки в социальных сетях.

Сейчас читают:
Громкий скандал с новыми правилами Ф-1. Федерации плевать на нарушение «Мерседеса»?
Громкий скандал с новыми правилами Ф-1. Федерации плевать на нарушение «Мерседеса»?
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android