Российский штурман рассказал о конфликте на «Дакаре» между напарником и владельцем команды

Российский штурман Алексей Кузьмич рассказал о конфликте своего напарника новозеландца Роба Найта с владельцем их команды.

«Вчера бомбануло жесточайше у нашего владельца команды. Я, честно говоря, не знаю, с какой он страны, не интересовался, мне как-то всё равно абсолютно… Хорошо говорит на арабском, на немецком, на английском, но по национальности фиг поймёшь, откуда он. Я его знаю не так долго, у меня уже был с ним конфликт год назад в Катаре, когда довёл своими криками до того, что я ему уже просто сказал: «Если ты сейчас палец свой не уберёшь, я тебе его сломаю и им же тебя убью. Вали отсюда, чтобы я тебя больше не видел». И он исчез, до конца гонки я его не видел.

И вот сейчас у нас на «Дакаре» получается похожая ситуация. То есть он появляется крайне редко. Мы его почти не видим. А это уже нонсенс. Мы как бы едем, пилот заплатил очень большие деньги со многим количеством нулей за своё участие. Мой гонорар далеко не первый по сумме. И при этом такое отношение.

В аэропорту нас никто не встречал, мы сами ехали, искали такси себе. По приезде на бивуак пообщались пять минут, и он куда-то исчез. Каждый день мы его видим, может быть, минут 10, утром и вечером. Один раз сдали в стирку вещи, хотели переодеться в чистое, он этого не привёз. Где он шарахается, вообще непонятно. Чем можно заниматься целый день на бивуаке, не приходя в команду, не следя за механиками… Если хочется поторчать в телефоне, сядь рядом с машиной, в конце концов. Это твоя команда. Мы его вообще не видим. Если есть какие-то претензии, мы должны ему сказать. Мы говорим это инженеру. У инженера и так свой головняк, одно, второе, третье с машиной каждый день происходит, он думает, как это решить, бегает, ищет запчасти.

В итоге вчера утром мы одеваемся, он прилетает. Я стою в техничке, переодеваюсь, просто слышу вопли, крики и оры. Я высовываюсь посмотреть, что происходит, кого-то убивают уже, что ли? А он в пупок дышит Робу, Роб – здоровенный новозеландский мужик, который реальный миллионер, он выступает много лет в Porsche Cup и в местных гонках, владелец заводов, самолётов, пароходов… И какая-то шавка, которая ему не выше груди, орёт ему: «Из-за тебя сломалась турбина. Ты во всём виноват. Где твои вещи, ваше чистое, мне вообще пофиг, мне плевать на вас всех». Короче, такую ахинею понёс… И я видел, что Роба может просто уже сейчас взорвать. То есть человек ещё полжизни занимался боксом. Он просто говорит ему спокойно: «Иди отсюда, пока я тебя не убил. Хочешь жить – вали отсюда». И наш менеджер, он же владелец, просто исчез. Мы его больше не видели», — сказал Кузьмич в подкасте «Записки гонщика».

Отметим, что у экипажа Найта и Кузьмича сломалась турбина на спецучастке, из-за чего они не смогли на нём финишировать. Дальнейшее участие на «Дакаре» под вопросом.