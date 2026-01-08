Сандерс снова лидирует в общем зачёте после пятого этапа в зачёте мотоциклов в «Дакаре»

Завершается пятый этап ралли-рейда «Дакар»-2026 в зачёте мотоциклов, проходящего в Саудовской Аравии. Победу на спецучастке одержал 30-летний аргентинский мотогонщик Лусиано Бенавидес, представляющий команду «КТМ». Второе время показал чилиец Игнасио Корнехо («Хиро»). Третий — Дэниел Сандерс («КТМ»).

«Дакар»-2026, мотоциклы. Пятый этап:

1. Лусиано Бенавидес («КМТ») — 4:05:16.

2. Игнасио Корнехо («Хиро») +3:51.

3. Дэниел Сандерс («КТМ») +5:50.

4. Брэдли Кокс («Шерко») +7:22.

5. Тоша Шарейна («Хонда») +9:13.

«Дакар»-2026, мотоциклы. Общий зачёт после пятого этапа:

1. Дэниел Сандерс («КТМ») — 20:58:10.

2. Тоша Шарейна («Хонда») +1:59.

3. Рики Брабек («Хонда») +2:02.

4. Лусиано Бенавидес (КТМ) +5:55.

5. Игнасио Корнехо («Хиро») +18:38.