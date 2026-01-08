Скидки
Латеган укрепил лидерство в общем зачёте внедорожников «Дакара», Сайнс — 5-й, Лёб — 8-й

Комментарии

Завершается пятый этап ралли-рейда «Дакар»-2026 в зачёте внедорожников, проходящего в Саудовской Аравии. Лучшее время в первой тройке показали пилоты команды «Форд». Победу на спецучастке одержал американский гонщик Митч Гатри. Второе время показал испанец Нани Рома. Третий — чех Мартин Прокоп.

«Дакар»-2026, внедорожники. Пятый этап:

1. Митч Гатри («Форд») — 3:54:46.
2. Нани Рома («Форд») +1:06.
3. Мартин Прокоп («Форд») +2:14.
4. Лукас Мораес («Дачия») +3:38.
5. Денис Кротов («Форд») +5:12.
...
12. Себастьен Лёб («Дачия») +10:41.
...
16. Нассер Аль-Аттия («Дачия») +12:05.

«Дакар»-2026, внедорожники. Общий зачёт после пятого этапа:

1. Хенк Латеган («Тойота») — 20:36:44.
2. Нассер Аль-Аттия («Дачия») +3:17.
3. Маттиас Экстрём («Форд») +5:38.
4. Нани Рома («Форд») +6:59.
5. Карлос Сайнс («Форд») +8:33.
6. Митч Гатри («Форд») +16:23.
7. Лукас Мораес («Дачия») +17:11.
8. Себастьен Лёб («Дачия») +17:55.

