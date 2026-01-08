Мацик закрепился в лидерах в общем зачёте грузовиков после победы на пятом этапе «Дакара»

Завершается пятый этап ралли-рейда «Дакар»-2026 в зачёте грузовиков, проходящего в Саудовской Аравии. Лучший результат снова показал Мартин Мацик на грузовике команды MM Technology, закрепив за собой первую строчку в общем зачёте.

«Дакар»-2026, грузовики. Пятый этап:

1. Мартин Мацик (MM Technology) — 4:29:26.

2. Кай Хузинк (Renault) +4:18.

3. Митчел ван ден Бринк (Eurol Rallysport / MM Technology) +5:01.

4. Алеш Лопрайс (Instatrade Loprais Team de Rooy FPT / Iveco) +5:23.

5. Вайдотас Жала (Iveco) +9:44.

«Дакар»-2026. Зачёт грузовиков после пяти этапов:

1. Мартин Мацик (MM Technology) — 23:41:03.

2. Митчел ван ден Бринк (Eurol Rallysport / MM Technology) +9:29.

3. Алеш Лопрайс (Instatrade Loprais Team de Rooy FPT / Iveco) +55:25.

4. Вайдотас Жала (Iveco) +56:36.

5. Рихард Де Грот (MM Technology) +1:16:34.