Мацик закрепился в лидерах в общем зачёте грузовиков после победы на пятом этапе «Дакара»

Завершается пятый этап ралли-рейда «Дакар»-2026 в зачёте грузовиков, проходящего в Саудовской Аравии. Лучший результат снова показал Мартин Мацик на грузовике команды MM Technology, закрепив за собой первую строчку в общем зачёте.

«Дакар»-2026, грузовики. Пятый этап:

1. Мартин Мацик (MM Technology) — 4:29:26.
2. Кай Хузинк (Renault) +4:18.
3. Митчел ван ден Бринк (Eurol Rallysport / MM Technology) +5:01.
4. Алеш Лопрайс (Instatrade Loprais Team de Rooy FPT / Iveco) +5:23.
5. Вайдотас Жала (Iveco) +9:44.

«Дакар»-2026. Зачёт грузовиков после пяти этапов:

1. Мартин Мацик (MM Technology) — 23:41:03.
2. Митчел ван ден Бринк (Eurol Rallysport / MM Technology) +9:29.
3. Алеш Лопрайс (Instatrade Loprais Team de Rooy FPT / Iveco) +55:25.
4. Вайдотас Жала (Iveco) +56:36.
5. Рихард Де Грот (MM Technology) +1:16:34.

