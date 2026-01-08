Скидки
«Ферстаппен даже не претендент». Хинчклифф назвал трёх фаворитов в следующем сезоне Ф-1

Бывший гонщик IndyCar, а ныне телеведущий Джеймс Хинчклифф высказался о фаворитах в следующем сезоне Формулы-1 и оценил перспективы пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

«Он очень хорош — это бесспорно. Если «Мерседес» сможет раскрыть потенциал моторов, у команды будет преимущество. Но при этом придётся опережать «Макларен», у которых такие же двигатели и которые сейчас явно в форме. Считаю, что борьба за титул будет между Ландо Норрисом, Оскаром Пиастри и Джорджем Расселом. Макс, по моему мнению, даже не будет в числе претендентов», — сказал Хинчклифф на канале Off Track with Hinch and Rossi в YouTube.

Ферстаппен вместе со своей дочерью Лили на отдыхе:

