Участник «Дакара» из Германии ответил, как борется с техническими проблемами «Нивы»

Марсель Адельман, представляющий швейцарский экипаж команды Oasis Rally Team и выступающий на машине Lada Niva, рассказал, как борется с техническими проблемами автомобиля и готовится к дальнейшей гонке. Экипаж Адельмана и Сладьяна Милича выступает в категории H2.B (классика Dakar). После пяти этапов команда занимает 73-е место в общем зачёте.

«Сегодня мы, по сути, потратили время на анализ проблем с машиной. Мы их нашли, всё измерили и заменили генератор, поставив старый оригинальный. Так мы пришли к выводу, что, вероятно, у нас были некачественные детали, которые перегорели. Пока что это наше предположение. Мы всё проверили, прогнали машину, фактически разобрали всё — от колёс до воздушного фильтра. Установили в машину резервную батарею на случай, если та же проблема повторится, чтобы у нас был запасной вариант. Всё выглядит хорошо, починили мелочи, кое‑где сальник, заменили воздушные фильтры, проверили жидкости, вместе с Motul начали небольшой анализ нашего масла. Нам интересно, что из этого выйдет и каким будет результат. Но мы настроены уверенно, всё выглядит неплохо. Да, начало было жёстким, скажем так, мы даже ещё не в середине, но старт получился трудным. Тем не менее у нас хороший боевой дух, остаёмся позитивными, думаю, что доберёмся до финиша», — приводит слова Адельмана телеграм-канал Cross-Country Rally.