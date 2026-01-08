Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

ESPN предположил, чем может заняться Льюис Хэмилтон после ухода из «Феррари»

ESPN предположил, чем может заняться Льюис Хэмилтон после ухода из «Феррари»
Комментарии

Издание ESPN предположило, чем может заняться семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон после завершения выступлений за «Феррари».

«Сложно сказать, но на данный момент не стоит рассчитывать, что новый сезон будет последним для Льюиса. Предполагается, что у Хэмилтона есть варианты и на период после завершения карьеры, в том числе возможная роль амбассадора «Феррари», что может размывать понимание того, насколько долго он останется в Формуле-1. Однако на поверхности нет ничего, что указывало бы на то, что к концу года Хэмилтон окажется не у дел», — говорится в материале издания.

Материалы по теме
Фото
Льюис Хэмилтон показал, как проводит время в межсезонье

Хэмилтон и Леклер выбрали лучшие рождественские фильмы:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android