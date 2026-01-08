ESPN предположил, чем может заняться Льюис Хэмилтон после ухода из «Феррари»

Издание ESPN предположило, чем может заняться семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон после завершения выступлений за «Феррари».

«Сложно сказать, но на данный момент не стоит рассчитывать, что новый сезон будет последним для Льюиса. Предполагается, что у Хэмилтона есть варианты и на период после завершения карьеры, в том числе возможная роль амбассадора «Феррари», что может размывать понимание того, насколько долго он останется в Формуле-1. Однако на поверхности нет ничего, что указывало бы на то, что к концу года Хэмилтон окажется не у дел», — говорится в материале издания.

