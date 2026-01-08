ESPN предположил, какой пилот может заменить Льюиса Хэмилтона в «Феррари»

Издание ESPN предположило, кто мог бы заменить Льюиса Хэмилтона в «Феррари», если выступление британца будет складываться неудовлетворительным образом. Портал отметил, что прогресс молодого гонщика «Хааса» Оливера Бермана делает его потенциально перспективным долгосрочным вариантом для «Скудерии».

«Если выступления Хэмилтона не улучшатся, впечатляющий прогресс молодого гонщика Оливера Бермана превращает его в перспективный долгосрочный вариант для «Феррари», если команде придётся прибегнуть к радикальному сценарию. При этом пребывание Хэмилтона в «Феррари» может быть продлено, если команда не сможет удержать Шарля Леклера после сезона-2026 — команда вряд ли позволит себе потерять сразу двух ведущих пилотов за один год.

В любом случае эта часть уравнения практически непредсказуема. Контракты в Формуле 1, если они правильно составлены, обычно содержат различные условия досрочного расторжения и варианты продления, которые обе стороны могут активировать в разных обстоятельствах, поэтому возможность досрочного ухода Хэмилтона также существует, если он снова столкнётся с трудностями», — говорится в материале издания.

