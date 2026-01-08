Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Это был сюрреализм». Ральф Шумахер — о первых днях после трагического падения Михаэля

«Это был сюрреализм». Ральф Шумахер — о первых днях после трагического падения Михаэля
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Ральф Шумахер вспомнил первые дни после трагического падения своего брата, легендарного Михаэля Шумахера в Альпах во время катания на лыжах.

«Это был сюрреализм. Никогда ничего подобного не переживал. Именно поэтому семья очень быстро решила, что здоровье Михаэля отныне будет частным делом. Это решение не изменилось и по сей день», — приводит слова Шумахера портал F1-Insider.

Михаэль Шумахер дебютировал в Формуле-1 в 1991 году за команду «Джордан». В 1994-м впервые стал чемпионом мира. Впоследствии становился победителем сезона в 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 и 2004 годах. Всего на его счету 91 победа в Гран-при и 155 подиумов.

Материалы по теме
Михаэлю Шумахеру — 57! Вспоминаем рекорды Красного Барона, которые всё ещё не побиты
Михаэлю Шумахеру — 57! Вспоминаем рекорды Красного Барона, которые всё ещё не побиты
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android