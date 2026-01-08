«Это был сюрреализм». Ральф Шумахер — о первых днях после трагического падения Михаэля

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Ральф Шумахер вспомнил первые дни после трагического падения своего брата, легендарного Михаэля Шумахера в Альпах во время катания на лыжах.

«Это был сюрреализм. Никогда ничего подобного не переживал. Именно поэтому семья очень быстро решила, что здоровье Михаэля отныне будет частным делом. Это решение не изменилось и по сей день», — приводит слова Шумахера портал F1-Insider.

Михаэль Шумахер дебютировал в Формуле-1 в 1991 году за команду «Джордан». В 1994-м впервые стал чемпионом мира. Впоследствии становился победителем сезона в 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 и 2004 годах. Всего на его счету 91 победа в Гран-при и 155 подиумов.