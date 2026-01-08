Скидки
Марко: Ферстаппен, безусловно, один из величайших пилотов Ф-1, если не самый великий

Марко: Ферстаппен, безусловно, один из величайших пилотов Ф-1, если не самый великий
Комментарии

Бывший советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко выразил уверенность, что четырёхкратный чемпион Формулы-1 в составе «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен продолжит прогрессировать и уже достиг статуса величайшего в истории «Королевских гонок».

«Карьера Ферстаппена продолжается. Не вижу предела его способностям, невероятному мастерству пилотирования и техническому пониманию. Если будет доступна подходящая машина, Ферстаппен выиграет ещё несколько титулов чемпиона Формулы-1. Он, безусловно, один из величайших пилотов Ф-1, если не самый великий», — приводит слова Хельмута Марко портал F1-Insider.

