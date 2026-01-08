The Race назвал три причины вероятного провала «Астон Мартин» в сезоне-2026

Авторитетный портал The Race указал на ряд серьёзных рисков, которые могут помешать британскому коллективу «Астон Мартин» добиться успеха в сезоне-2026 Формулы-1.

Согласно имеющейся информации, главным опасением является возможное отставание двигателя «Хонды» из-за иной трактовки правил в команде по сравнению с конкурентами — «Мерседесом» и «Ред Булл». Кроме того, финансированием двигателя занимается лично владелец «Астон Мартин» Лоуренс Стролл, а не «Хонда». Японский производитель, в свою очередь, фактически перезапускал своё моторное подразделение заново после официального ухода из Ф-1 в конце 2021 года.

Также отмечается беспокойство насчёт отставания двигателя в области аккумуляторных технологий. Ещё существует тревога из-за того, что топливо «Астон Мартин» будет поставлять новая для Ф-1 компания Aramco, которая не имеет опыта в его производстве и адаптации для болидов чемпионата.