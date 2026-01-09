Скидки
«Это нельзя изменить за одну ночь». Ральф Шумахер назвал слабость Хэмилтона

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Ральф Шумахер предположил, что является слабым местом семикратного чемпиона Ф-1 британца Льюиса Хэмилтона.

«Хэмилтон никогда не был большим любителем экспериментировать с настройками. Это было известно ещё со времён его выступлений в Формуле-3. Тото Вольф всегда говорил: пилоты управляют машиной, команда занимается настройками. Это нельзя изменить за одну ночь. Это его слабость. Мне кажется интересным его высказывание, что его критикуют только те, кто никогда не добился таких успехов, как он. В принципе, Льюис прав, однако немного самоанализа всё же пошло бы ему на пользу», — приводит слова Шумахера портал F1-Insider.

