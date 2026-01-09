«Ферстаппен бы такого не допустил». Херберт — об упущенном титуле Пиастри в сезоне-2025

Бывший гонщик и стюард Фомулы-1 британец Джонни Херберт высказался об Оскаре Пиастри из «Макларена», который бо́льшую часть сезона-2025 лидировал в личном зачёте, но оказался третьим после последнего этапа.
«Я не испытываю сочувствия к Оскару [Пиастри], потому что он провёл отличный сезон и финишировал там, где финишировал. Концовка сезона тоже была сильной, старт года — невероятно мощным, и казалось, что всё складывается в его пользу.
Но по какой-то причине он упустил это из рук. То качество, которое мы видели раньше, просто испарилось. В тот момент всё шло настолько хорошо. Многие постоянно говорят о его ментальной силе. Но на самом деле, я думаю, что именно ментальную устойчивость ему ещё нужно укреплять.
Он не реализовал слэм-данк. Ему нужно стать сильнее. В той ситуации, в которой он находился, дело должно было быть уже решено. Макс бы такого не допустил. Как, в конечном итоге, и Ландо. Он вырос и взял на себя роль пилота номер один в команде», — приводит слова Херберта издание RacingNews365.