«Ферстаппен бы такого не допустил». Херберт — об упущенном титуле Пиастри в сезоне-2025

Бывший гонщик и стюард Фомулы-1 британец Джонни Херберт высказался об Оскаре Пиастри из «Макларена», который бо́льшую часть сезона-2025 лидировал в личном зачёте, но оказался третьим после последнего этапа.

«Я не испытываю сочувствия к Оскару [Пиастри], потому что он провёл отличный сезон и финишировал там, где финишировал. Концовка сезона тоже была сильной, старт года — невероятно мощным, и казалось, что всё складывается в его пользу.

Но по какой-то причине он упустил это из рук. То качество, которое мы видели раньше, просто испарилось. В тот момент всё шло настолько хорошо. Многие постоянно говорят о его ментальной силе. Но на самом деле, я думаю, что именно ментальную устойчивость ему ещё нужно укреплять.