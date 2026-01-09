«Маска жёстче, чем он есть». Наталья Фабричнова — о Михаэле Шумахере

37-летняя российская журналистка и комментатор Наталья Фабричнова высказалась о семикратном чемпионе Формулы-1 Михаэле Шумахере.

— Вы видели многих пилотов, общались с ними. Ранее Алексей [Попов] рассказывал о Феттеле, какой он был на публике и какой был без камер. Расскажите, пожалуйста, каким был Михаэль Шумахер.

— Мне казалось всегда, что ему это всё не нравится в принципе — выходить и красоваться перед камерами. Поэтому он надевал определённую маску. И эта маска была жёстче, чем он сам есть. Вот это такая история самозащиты. Ровно противоположная в этом смысле от Ландо Норриса. Михаэль всегда старался быть более брутальным и грубым, чем он есть…

Я думаю, те, кто не застал его времена, могут посмотреть фотографии — все его переодевания, костюмированные вечеринки. Это всё просачивалось даже тогда, а сейчас понятно, что всё лежит в Сети. Это был и есть, надеюсь, очень весёлый человек в компании, который очень ценил дружеские вечеринки, и своим близким кругом любил проводить время. Это был на трассе непримиримый боец, и он так себя и вёл перед камерами, но это был достаточно при этом нормальный скромный человек в жизни, — сказала Наталья в видеоролике в группе «Гаснут огни» в социальной сети «ВКонтакте».