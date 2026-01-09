Скидки
«Не идём по модели некоторых конкурентов». В «Кадиллаке» высказались о работе с «Феррари»

Исполнительный консультант по инженерным вопросам команды Формулы-1 «Кадиллак» Пэт Симондс высказался о сотрудничестве с «Феррари».

«Мы не идём по модели некоторых наших конкурентов. Мы берём двигатель и кассету коробки передач. Но весь корпус коробки передач, заднюю подвеску, переднюю подвеску — и вообще все те элементы, которые другие команды покупают у поставщиков, — мы делать так не будем. Мы проектируем всё с нуля. Я твёрдо верю в то, что ты должен сам управлять своей судьбой. И, на мой взгляд, если вы являетесь клиентской командой, то это не путь к победе в Кубке конструкторов.

С «Феррари» просто замечательно работать. Они действительно очень помогали во всех отношениях. Вплоть до того, что нам разрешили присутствовать на некоторых тестах прежних машин, чтобы наши механики могли работать вместе как команда и набираться опыта. Так что «Феррари»— отличный партнёр. Для нас крайне важно использовать это решение как временный этап», — приводит слова Симондса RacingNews365.

