Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Не слишком ли рано?» Будковски — о шансах Исака Хаджара в «Ред Булл»

«Не слишком ли рано?» Будковски — о шансах Исака Хаджара в «Ред Булл»
Комментарии

Бывший исполнительный директор «Альпин» Марцин Будковски высказался о шансах Исака Хаджара проявить себя в команде Формулы-1 «Ред Булл».

«Справится ли Хаджар с Ферстаппеном? Ну, я не знаю. Я думаю, он заслуживает шанса. Единственное, что меня беспокоит: у него есть талант, у него есть скорость, и кажется, что у него есть психологическая устойчивость, чтобы справляться с давлением — но мы узнаем это только в следующем году, когда он начнёт проигрывать Максу.

Главный вопрос в том, не слишком ли рано [его перевели в «Ред Булл»]? Мы видели, что у «Ред Булл» есть привычка очень-очень быстро переводить гонщиков в основную команду. С Максом это сработало отлично. Со всеми остальными после него — не особо. И, на мой взгляд, именно в этом и заключается главный риск», — приводит слова Будковски издание RacingNews365.

Материалы по теме
Исак Хаджар объяснил, почему не считает достижением подписание контракта с «Ред Булл»
«Ферстаппен бы такого не допустил». Херберт — об упущенном титуле Пиастри в сезоне-2025
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android