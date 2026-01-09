«Не слишком ли рано?» Будковски — о шансах Исака Хаджара в «Ред Булл»

Бывший исполнительный директор «Альпин» Марцин Будковски высказался о шансах Исака Хаджара проявить себя в команде Формулы-1 «Ред Булл».

«Справится ли Хаджар с Ферстаппеном? Ну, я не знаю. Я думаю, он заслуживает шанса. Единственное, что меня беспокоит: у него есть талант, у него есть скорость, и кажется, что у него есть психологическая устойчивость, чтобы справляться с давлением — но мы узнаем это только в следующем году, когда он начнёт проигрывать Максу.

Главный вопрос в том, не слишком ли рано [его перевели в «Ред Булл»]? Мы видели, что у «Ред Булл» есть привычка очень-очень быстро переводить гонщиков в основную команду. С Максом это сработало отлично. Со всеми остальными после него — не особо. И, на мой взгляд, именно в этом и заключается главный риск», — приводит слова Будковски издание RacingNews365.