Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Восстановление является наивысшим приоритетом». Чемпион «Дакара»-2025 — о сходе в 2026-м

«Восстановление является наивысшим приоритетом». Чемпион «Дакара»-2025 — о сходе в 2026-м
Комментарии

Гонщик из Саудовской Аравии и победитель «Дакара» в 2025 году Язид Аль-Раджи, выступающий на «Тойоте» за команду OVERDRIVE RACING в зачёте внедорожников, объяснил сход в марафоне 2026-го.

«Дополнительные потери времени вынудили меня досрочно завершить выступление на «Дакаре». Мои травмы спины достаточно зажили перед Дакаром, но не полностью. Мне казалось неправильным подвергать риску процесс восстановления без каких-либо шансов на высокий результат. Вот почему полное восстановление сейчас является наивысшим приоритетом», — приводит слова Аль-Раджи издание Motorsport.

«Ралли «Дакар» прошло не так, как мы надеялись, и защита титула очень быстро стала недосягаемой. На этом фоне разумнее не ставить под угрозу полное восстановление после прошлогодних травм спины и вернуться к борьбе в предстоящих ралли. Но мы показали, что у нас есть скорость», — сказал Тимо Готтшальк, являющийся штурманом Аль-Раджи.

Материалы по теме
На «Дакаре» кругом штрафы! И лишь в одном классе — явный фаворит
На «Дакаре» кругом штрафы! И лишь в одном классе — явный фаворит
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android