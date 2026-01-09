«Восстановление является наивысшим приоритетом». Чемпион «Дакара»-2025 — о сходе в 2026-м

Гонщик из Саудовской Аравии и победитель «Дакара» в 2025 году Язид Аль-Раджи, выступающий на «Тойоте» за команду OVERDRIVE RACING в зачёте внедорожников, объяснил сход в марафоне 2026-го.

«Дополнительные потери времени вынудили меня досрочно завершить выступление на «Дакаре». Мои травмы спины достаточно зажили перед Дакаром, но не полностью. Мне казалось неправильным подвергать риску процесс восстановления без каких-либо шансов на высокий результат. Вот почему полное восстановление сейчас является наивысшим приоритетом», — приводит слова Аль-Раджи издание Motorsport.

«Ралли «Дакар» прошло не так, как мы надеялись, и защита титула очень быстро стала недосягаемой. На этом фоне разумнее не ставить под угрозу полное восстановление после прошлогодних травм спины и вернуться к борьбе в предстоящих ралли. Но мы показали, что у нас есть скорость», — сказал Тимо Готтшальк, являющийся штурманом Аль-Раджи.