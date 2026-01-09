Скидки
Култхард — о фаворитизме в «Макларене»: если у вас двое детей, то вы будете ближе к одному

Култхард — о фаворитизме в «Макларене»: если у вас двое детей, то вы будете ближе к одному
54-летний бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард высказался о фаворитизме в команде «Макларен».

«Ситуация непростая, не так ли? И, конечно, мгновенная реакция любого человека из «Макларена» будет: «Это не так». И это абсолютно нормально, я это понимаю. И они могут искренне, не просто чтобы закрыть эту тему, но действительно верить в это. Но вот в чём дело. У меня только один сын, но если у вас двое детей, то вы, наверное, всё равно будете немного ближе к одному из них. Так и должно быть, потому что мы все разные.

Я средний из трёх детей в семье. Мой брат сильно отличался от меня и от моей сестры, которой, к сожалению, больше нет, но и у неё был совершенно иной характер… Он [Ландо] лучше знает команду, и, если бы отношения не выстраивались со временем и не имели какого-либо значения, у нас бы просто не существовало слова «отношения». Такова реальность. Поэтому я верю, что им предоставляют равные возможности с точки зрения техники», — сказал Култхард на YouTube-канале The Red Flags Podcast.

