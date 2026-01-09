Отец Льюиса Хэмилтона анонсировал собственную гоночную серию HybridV10

Энтони Хэмилтон, отец семикратного чемпиона мира, пилота «Феррари» Льюиса Хэмилтона, анонсировал собственную гоночную серию HybridV10.

«HybridV10 — это независимый глобальный фестиваль автоспорта и гоночная серия, основанная на реальных одноместных соревновательных гонках, призванных привнести в спорт эмоции, инновации и возможности современным, открытым и доступным способом. HybridV10 сочетает в себе впечатляющие гонки с технологиями, культурой и участием болельщиков, которые проводятся в рамках фестивалей destination по всему миру.

Основополагающий принцип — гонки должны быть аутентичными, конкурентоспособными и доступными. В основе HybridV10 лежит простой принцип: возвращение к аутентичным гонкам с настоящим звуком, настоящей конкуренцией, открытыми возможностями и строгим контролем затрат, обеспечиваемым чёткими, прозрачными структурами, лишёнными ненужной сложности. Для достижения этой цели HybridV10:

• Стандартизирует затраты и безопасность

• Обеспечивает подлинную конкуренцию

• Сохраняет звук, зрелищность и индивидуальность

• Создаёт возможности без излишеств и исключений», — говорится в пресс-релизе в социальных сетях.

Серия будет включать два дивизиона в чемпионате HybridV10, а также параллельную категорию HybridV8. Всего подразумевается участие 24 команд и 48 гонщиков (по два на команду). Дата старта чемпионата намечена на 2028 или 2029 год. Будет создан центральный кампус HybridV10, включающий в себя «Центр передового опыта», в котором будут помещения для всех команд, инженерные программы, симуляторы и инструменты для обучения пилотов, а также образовательные программы и стажировки для тех, кто хочет начать свою карьеру в автоспорте.