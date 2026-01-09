Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Отец Льюиса Хэмилтона анонсировал собственную гоночную серию HybridV10

Отец Льюиса Хэмилтона анонсировал собственную гоночную серию HybridV10
Комментарии

Энтони Хэмилтон, отец семикратного чемпиона мира, пилота «Феррари» Льюиса Хэмилтона, анонсировал собственную гоночную серию HybridV10.

«HybridV10 — это независимый глобальный фестиваль автоспорта и гоночная серия, основанная на реальных одноместных соревновательных гонках, призванных привнести в спорт эмоции, инновации и возможности современным, открытым и доступным способом. HybridV10 сочетает в себе впечатляющие гонки с технологиями, культурой и участием болельщиков, которые проводятся в рамках фестивалей destination по всему миру.

Основополагающий принцип — гонки должны быть аутентичными, конкурентоспособными и доступными. В основе HybridV10 лежит простой принцип: возвращение к аутентичным гонкам с настоящим звуком, настоящей конкуренцией, открытыми возможностями и строгим контролем затрат, обеспечиваемым чёткими, прозрачными структурами, лишёнными ненужной сложности. Для достижения этой цели HybridV10:

• Стандартизирует затраты и безопасность
• Обеспечивает подлинную конкуренцию
• Сохраняет звук, зрелищность и индивидуальность
• Создаёт возможности без излишеств и исключений», — говорится в пресс-релизе в социальных сетях.

Серия будет включать два дивизиона в чемпионате HybridV10, а также параллельную категорию HybridV8. Всего подразумевается участие 24 команд и 48 гонщиков (по два на команду). Дата старта чемпионата намечена на 2028 или 2029 год. Будет создан центральный кампус HybridV10, включающий в себя «Центр передового опыта», в котором будут помещения для всех команд, инженерные программы, симуляторы и инструменты для обучения пилотов, а также образовательные программы и стажировки для тех, кто хочет начать свою карьеру в автоспорте.

Материалы по теме
Квиз: насколько внимательно вы смотрели Формулу-1 в 2025 году? Ответьте на 12 вопросов
Тест
Квиз: насколько внимательно вы смотрели Формулу-1 в 2025 году? Ответьте на 12 вопросов
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android