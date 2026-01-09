Скидки
Болид «Ауди» проехал первый круг в Формуле-1 во время съёмочного дня

Болид «Ауди» проехал первый круг в Формуле-1 во время съёмочного дня
Комментарии

В пятницу, 9 января, на автодроме в Барселоне, Испания, болид немецкой команды «Ауди» проехал свой первый круг в Формуле-1 в рамках съёмочного дня.

«Сезон Формулы-1 2026 года только что начался. «Ауди», вышедшая на трассу раньше остальных команд на стартовой решётке, только что проехала свой первый круг по трассе в Барселоне и без каких-либо заметных инцидентов, основные механизмы сработали у них», — сообщил аккаунт Virutas de Goma в социальной сети Х.

Текущий график презентаций команд Формулы-1:

15 января — «Ред Булл», «Рейсинг Буллз» (ливреи);
19 января — «Хаас» (ливрея);
20 января – «Ауди» (ливрея);
23 января — «Альпин» (ливрея), «Феррари»;
2 февраля — «Мерседес»;
3 февраля — «Уильямс»;
8 февраля — «Кадиллак»;
9 февраля — «Астон Мартин».

