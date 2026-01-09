В серии отца Хэмилтона HybridV10 рассказали, как будет устроен чемпионат

Пресс-служба чемпионата HybridV10, созданного отцом Льюиса Хэмилтона Энтони Хэмилтоном, рассказала, как будет устроена серия.

Технический регламент пока не определён полностью и не озвучен, за исключением общей концепции силовых установок. В пресс-релизе сообщается, что чемпионаты обещают строгий контроль затрат и возможность участия автопроизводителей. Каждая команда будет начинать с одинаковой базы, что подразумевает централизованное шасси с возможностью собственных доработок, но без скатывания в дорогостоящую технологическую гонку вооружений.

В проекте предусмотрена драфтовая система, которая будет использоваться не только для выбора гонщиков, но и персонала команд. Как и в Формуле 1, пилоты должны будут набрать достаточное количество очков в специальную лицензию серии, чтобы получить доступ к драфту. Порог входа установлен на высоком уровне: гонщикам должно быть не менее 20 лет, и они должны либо финишировать в топ-3 в одной из ведущих гоночных серий, либо обладать суперлицензией Формулы-1, либо выполнять роль резервного пилота Формулы-1.

При этом внутренняя система суперлицензий позволит набирать очки и альтернативными способами — за результаты в гонках, работу на симуляторах и тестах, уровень образования и технических знаний, физическую подготовку и профессионализм. Серия также намерена внедрить собственную систему управления под названием Hybrid World Commission, которая будет курировать регламент, судейство, стандарты безопасности и другие дополнительные элементы, заложенные в концепцию чемпионата.

Кроме того, предусмотрено активное взаимодействие с болельщиками через механизм This Isn’t Right, позволяющий фанатам конструктивно поднимать вопросы, касающиеся спортивной справедливости, безопасности или процедурной целостности во время любого фестивального уикенда HybridV10.

В пресс-релизе также описан формат трёхдневного фестивального уикенда: пятница будет посвящена технологиям, инновациям и образовательным инициативам; суббота — заездам серии HybridV8; воскресенье — главной категории HybridV10.

Предполагается календарь из 12 этапов по всему миру с охватом всех основных континентов. Серия будет посещать как традиционные, так и новые или развивающиеся рынки автоспорта, чтобы повысить глобальный интерес и узнаваемость чемпионата.