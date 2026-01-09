Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Дакар-2026 — шестой этап — результаты в зачёте мотоциклов

Сандерс победил на шестом этапе «Дакара»-2026 в зачёте мотоциклов и укрепил лидерство
Комментарии

Завершается шестой этап ралли-рейда «Дакар»-2026 в зачёте мотоциклов, проходящего в Саудовской Аравии. Победу на спецучастке одержал 31-летний австралийский мотогонщик Дэниел Сандерс, представляющий команду КТМ. Второе время показал американец Рики Брабек («Хонда»). Третий — 20-летний испанский мотогонщик Тоша Шарейна («Хонда»).

Дакар 2026. Этап 6, Saudi Arabia
Мотовездеходы — прототипы (СУ — 331 км)
09 января 2026, пятница. 09:00 МСК
Идёт

«Дакар»-2026, мотоциклы. Шестой этап:

1. Дэниел Сандерс (КТМ) — 3:36:50.
2. Рики Брабек («Хонда») +4:43.
3. Тоша Шарейна («Хонда») +5:57.
4. Майкл Дочерти (КТМ) +7:16.
5. Скайлер Хоус («Хонда») +8:46.

«Дакар»-2026, мотоциклы. Общий зачёт после шестого этапа:

1. Дэниел Сандерс («КТМ») — 24:35:00.
2. Рики Брабек («Хонда») +6:45.
3. Лусиано Бенавидес (КТМ) +16:15.
4. Тоша Шарейна («Хонда») +17:56.
5. Игнасио Корнехо («Хиро») +35:50.

Материалы по теме
«Восстановление является наивысшим приоритетом». Чемпион «Дакара»-2025 — о сходе в 2026-м
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android