Сандерс победил на шестом этапе «Дакара»-2026 в зачёте мотоциклов и укрепил лидерство

Завершается шестой этап ралли-рейда «Дакар»-2026 в зачёте мотоциклов, проходящего в Саудовской Аравии. Победу на спецучастке одержал 31-летний австралийский мотогонщик Дэниел Сандерс, представляющий команду КТМ. Второе время показал американец Рики Брабек («Хонда»). Третий — 20-летний испанский мотогонщик Тоша Шарейна («Хонда»).

«Дакар»-2026, мотоциклы. Шестой этап:

1. Дэниел Сандерс (КТМ) — 3:36:50.

2. Рики Брабек («Хонда») +4:43.

3. Тоша Шарейна («Хонда») +5:57.

4. Майкл Дочерти (КТМ) +7:16.

5. Скайлер Хоус («Хонда») +8:46.

«Дакар»-2026, мотоциклы. Общий зачёт после шестого этапа:

1. Дэниел Сандерс («КТМ») — 24:35:00.

2. Рики Брабек («Хонда») +6:45.

3. Лусиано Бенавидес (КТМ) +16:15.

4. Тоша Шарейна («Хонда») +17:56.

5. Игнасио Корнехо («Хиро») +35:50.