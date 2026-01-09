22 января состоится заседание ФИА по поводу скандальных двигателей «Мерседеса» для Ф-1

В четверг, 22 января, Международная автомобильная федерация (ФИА) организует очередное заседание для команд Формулы-1 по поводу скандальных двигателей «Мерседеса» сезона-2026 из-за степени сжатия в силовых установках, сообщили в издании Corriere dello Sport.

По данным итальянских журналистов, на ФИА продолжают оказывать давление такие производители, как «Феррари», «Хонда» и «Ауди». А «Ред Булл» занял нейтральную позицию, но столкнулся с проблемами, так как не смог полностью воспроизвести технологию немцев. Целью заседания 22 января станет разрешение конфликта. Как отмечает издание: «Феррари», «Хонда» и «Ауди» требуют, чтобы ФИА запретила этот двигатель как можно скорее по ходу сезона».