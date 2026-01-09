Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

22 января состоится заседание ФИА по поводу скандальных двигателей «Мерседеса» для Ф-1

22 января состоится заседание ФИА по поводу скандальных двигателей «Мерседеса» для Ф-1
Комментарии

В четверг, 22 января, Международная автомобильная федерация (ФИА) организует очередное заседание для команд Формулы-1 по поводу скандальных двигателей «Мерседеса» сезона-2026 из-за степени сжатия в силовых установках, сообщили в издании Corriere dello Sport.

По данным итальянских журналистов, на ФИА продолжают оказывать давление такие производители, как «Феррари», «Хонда» и «Ауди». А «Ред Булл» занял нейтральную позицию, но столкнулся с проблемами, так как не смог полностью воспроизвести технологию немцев. Целью заседания 22 января станет разрешение конфликта. Как отмечает издание: «Феррари», «Хонда» и «Ауди» требуют, чтобы ФИА запретила этот двигатель как можно скорее по ходу сезона».

Материалы по теме
Болид «Ауди» проехал первый круг в Формуле-1 во время съёмочного дня
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android