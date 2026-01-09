Скидки
«Снова выстроили культуру побед». Култхард — о работе «Макларена»

«Снова выстроили культуру побед». Култхард — о работе «Макларена»
54-летний бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард комплиментарно оценил работу «Макларена» в сезоне-2025.

«Я искренне верю в «Макларен» и считаю, что вся заслуга принадлежит Заку [Брауну], Андреа Стелле и всей команде, а также людям, с которыми я работал — таким как Роб Маршалл, Питер Продрому и другие. Они снова выстроили культуру побед, и за этим прекрасно наблюдать», — сказал Култхард на YouTube-канале The Red Flags Podcast.

По итогам сезона-2025 британский коллектив оформил «золотой дубль», одержав победу как в Кубке конструкторов, так и в личном зачёте. В Кубке конструкторов «Макларен» набрал 833 очка и стал обладателем трофея, а пилот команды Ландо Норрис на последнем этапе стал чемпионом сезона.

