«Мог бы создать в одиночку». Отец Льюиса Хэмилтона — о новом чемпионате HybridV10

Энтони Хэмилтон, отец семикратного чемпиона мира, пилота «Феррари» Льюиса Хэмилтона, высказался по поводу нового гоночного чемпионата HybridV10, в создании которого принял непосредственное участие.

«Это ранняя стадия проекта, который разрабатывается целенаправленно и должным образом. Более подробная информация, в том числе о том, как можно вовлечь людей с самого начала, будет представлена в течение января. Я мог бы создать эту серию в одиночку, но предпочитаю делать это вместе с фанатами и теми, кто хочет формировать будущее новой платформы для автоспорта», — говорится в пресс-релизе чемпионата в социальных сетях.