Аль-Аттия победил на шестом этапе «Дакара»-2026 и возглавил общий зачёт внедорожников

Завершается шестой этап ралли-рейда «Дакар»-2026 в зачёте внедорожников, проходящего в Саудовской Аравии. Победу на спецучастке одержал именитый катарский гонщик Нассер Аль-Аттия, представляющий команду «Дачия». Второе время показал легендарный французский гонщик Себастьен Лёб, также выступающий за «Дачию». Третий — американец Сет Кинтеро («Тойота»).

«Дакар»-2026, внедорожники. Шестой этап:

1. Нассер Аль-Аттия («Дачия») — 3:38:28.

2. Себастьен Лёб («Дачия») +2:58.

3. Сет Кинтеро («Тойота») +3:19.

4. Тоби Прайс («Тойота») +4:19.

5. Жоао Феррейра («Тойота») +4:56.

6. Нани Рома («Форд») +5:31.

7. Карлос Сайнс («Форд») +6:33.

8. Матьё Серрадори («Сенчури») +7:06.

9. Гай Боттерилл («Тойота») +7:08.

10. Эрик Гочал («Тойота») +7:19.

«Дакар»-2026, внедорожники. Общий зачёт после шестого этапа:

1. Нассер Аль-Аттия («Дачия») — 24:18:29.

2. Хенк Латеган («Тойота») +6:10.

3. Нани Рома («Форд») +9:13.

4. Карлос Сайнс («Форд») +11:49.

5. Маттиас Экстрём («Форд») +12:11.

6. Себастьен Лёб («Дачия») +17:36.

7. Митч Гатри («Форд») +21:49.

8. Матьё Серрадори («Сенчури») +23:29.