Аль-Аттия победил на шестом этапе «Дакара»-2026 и возглавил общий зачёт внедорожников

Завершается шестой этап ралли-рейда «Дакар»-2026 в зачёте внедорожников, проходящего в Саудовской Аравии. Победу на спецучастке одержал именитый катарский гонщик Нассер Аль-Аттия, представляющий команду «Дачия». Второе время показал легендарный французский гонщик Себастьен Лёб, также выступающий за «Дачию». Третий — американец Сет Кинтеро («Тойота»).
«Дакар»-2026, внедорожники. Шестой этап:
1. Нассер Аль-Аттия («Дачия») — 3:38:28.
2. Себастьен Лёб («Дачия») +2:58.
3. Сет Кинтеро («Тойота») +3:19.
4. Тоби Прайс («Тойота») +4:19.
5. Жоао Феррейра («Тойота») +4:56.
6. Нани Рома («Форд») +5:31.
7. Карлос Сайнс («Форд») +6:33.
8. Матьё Серрадори («Сенчури») +7:06.
9. Гай Боттерилл («Тойота») +7:08.
10. Эрик Гочал («Тойота») +7:19.
«Дакар»-2026, внедорожники. Общий зачёт после шестого этапа:
1. Нассер Аль-Аттия («Дачия») — 24:18:29.
2. Хенк Латеган («Тойота») +6:10.
3. Нани Рома («Форд») +9:13.
4. Карлос Сайнс («Форд») +11:49.
5. Маттиас Экстрём («Форд») +12:11.
6. Себастьен Лёб («Дачия») +17:36.
7. Митч Гатри («Форд») +21:49.
8. Матьё Серрадори («Сенчури») +23:29.