«Можно я позвоню семье?» Дебютант Ф-Е Марти — о серьёзной аварии в первой гонке сезона

20-летний испанский гонщик Пепе Марти, выступающий в Формуле-E за команду Cupra Kiro, прокомментировал серьёзную аварию, в которую попал в дебютной гонке.

«Если честно, в кокпите авария не показалась мне такой уж зрелищной или серьёзной. Во-первых, всё произошло очень быстро. А затем, с того момента, как я столкнулся с Нико и Антонио, мои руки уже не были на руле — ты просто надеешься, что с тобой ничего не случится.

И да, первое, что я сделал, — выбрался из машины. Самое главное — если ты вышел из болида, значит, ты выглядишь в порядке, и это было первое сообщение, которое я хотел послать своей семье и всем остальным. Потом я сел в медицинский автомобиль, и там лежал телефон. Я спросил: «Можно я позвоню семье?» Я связался с родными в Испании и сообщил им, что со мной всё в порядке, потому что, в конце концов, они смотрели гонку и не знали точно, что происходит», — приводит слова Марти издание RacignNews365.