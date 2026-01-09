Скидки
Ньюи нанял человека, который следит за работой на заводе «Астон Мартин» — Autoracer

Новоиспечённый руководитель «Астон Мартин» Эдриан Ньюи нанял специального сотрудника, который анализирует всё, что происходит на заводе команды. Об этом сообщает издание Autoracer.

Как информирует источник, именно с этим связаны последние увольнения в стане команды, включая директора по аэродинамике Эрика Бландина, а также, и особенно, инженеров второго и третьего эшелона, которые теперь переходят в конкурирующие команды.

Как сообщается, это является одной из причин, по которым Ньюи хотел бы видеть в команде гоночного инженера «Ред Булл» Джанпьеро Ламбьязе.

Напомним, Ньюи стал новым руководителем «Астон Мартин» в преддверии предстоящего сезона-2026.

