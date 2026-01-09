Сандерс получил штраф и лишился победы на шестом этапе «Дакара» в зачёте мотоциклов

31-летний австралийский мотогонщик Дэниел Сандерс, представляющий команду КТМ, получил шестиминутный штраф по итогам шестого этапа ралли-рейда «Дакар»-2026 в зачёте мотоциклов, проходящего в Саудовской Аравии.

Причиной штрафа стало несоблюдение Сандерсом скоростного режима.

Таким образом, победителем этапа стал американец Рики Брабек («Хонда»). Вторым стал 20-летний испанский мотогонщик Тоша Шарейна («Хонда»). Сандерс опустился на третью строчку.

В общем зачёте ралли-рейда Сандерс сохранил лидерство, несмотря на штраф.

«Дакар»-2026, мотоциклы. Шестой этап:

1. Рики Брабек («Хонда») — 3:41:33.

2. Тоша Шарейна («Хонда») +1:14.

3. Дэниел Сандерс (КТМ) +1:17.

4. Майкл Дочерти (КТМ) +4:03.

5. Скайлер Хоус («Хонда») +5:21.

«Дакар»-2026, мотоциклы. Общий зачёт после шестого этапа:

1. Дэниел Сандерс («КТМ») — 24:41:00.

2. Рики Брабек («Хонда») +0:45.

3. Лусиано Бенавидес (КТМ) +6:15.

4. Тоша Шарейна («Хонда») +11:56.

5. Игнасио Корнехо («Хиро») +29:50.