Лопрайс выиграл 6-й этап «Дакара» в зачёте грузовиков, Митчел ван ден Бринк вышел в лидеры

Комментарии

Завершается шестой этап ралли-рейда «Дакар»-2026 в зачёте грузовиков, проходящего в Саудовской Аравии. Лучший результат снова показал Алеш Лопрайс на грузовике Iveco. Вторым по итогам этапа стал Вайдотас Жала, третье время осталось за Митчелом ван ден Бринком, сумевшем отобрать лидерство в общем зачёте у Мартина Мацика.

«Дакар»-2026, грузовики. Шестой этап:

1. Алеш Лопрайс (Instatrade Loprais Team de Rooy FPT / Iveco) — 4:10:50.
2. Вайдотас Жала (Iveco) +1:58.
3. Митчел ван ден Бринк (Eurol Rallysport / MM Technology) +2:46.
4. Рихард Де Грот (MM Technology) +43:06.
5. Кай Хузинк (Renault) +45:56.
6. Мартин Мацик (MM Technology) +46:39.

«Дакар»-2026. Зачёт грузовиков после шести этапов:

1. Митчел ван ден Бринк (Eurol Rallysport / MM Technology) — 28:04:08.
2. Мартин Мацик (MM Technology) +35:24.
3. Алеш Лопрайс (Instatrade Loprais Team de Rooy FPT / Iveco) +46:10.
4. Вайдотас Жала (Iveco) +46:19.
5. Рихард Де Грот (MM Technology) +1:48:25.

