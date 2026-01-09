Лопрайс выиграл 6-й этап «Дакара» в зачёте грузовиков, Митчел ван ден Бринк вышел в лидеры

Завершается шестой этап ралли-рейда «Дакар»-2026 в зачёте грузовиков, проходящего в Саудовской Аравии. Лучший результат снова показал Алеш Лопрайс на грузовике Iveco. Вторым по итогам этапа стал Вайдотас Жала, третье время осталось за Митчелом ван ден Бринком, сумевшем отобрать лидерство в общем зачёте у Мартина Мацика.

«Дакар»-2026, грузовики. Шестой этап:

1. Алеш Лопрайс (Instatrade Loprais Team de Rooy FPT / Iveco) — 4:10:50.

2. Вайдотас Жала (Iveco) +1:58.

3. Митчел ван ден Бринк (Eurol Rallysport / MM Technology) +2:46.

4. Рихард Де Грот (MM Technology) +43:06.

5. Кай Хузинк (Renault) +45:56.

6. Мартин Мацик (MM Technology) +46:39.

«Дакар»-2026. Зачёт грузовиков после шести этапов:

1. Митчел ван ден Бринк (Eurol Rallysport / MM Technology) — 28:04:08.

2. Мартин Мацик (MM Technology) +35:24.

3. Алеш Лопрайс (Instatrade Loprais Team de Rooy FPT / Iveco) +46:10.

4. Вайдотас Жала (Iveco) +46:19.

5. Рихард Де Грот (MM Technology) +1:48:25.