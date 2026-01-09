Скидки
«Ауди» проехала первые круги в рамках съёмочного дня перед сезоном-2026 Ф-1. Видео

«Ауди» проехала первые круги в рамках съёмочного дня перед сезоном-2026 Ф-1. Видео
В пятницу, 9 января, на автодроме в Барселоне, Испания, болид немецкой команды «Ауди» проехал свой первый круг в Формуле-1 в рамках съёмочного дня.

В социальных сетях появилось видео с автодрома в Каталонии.

Текущий график презентаций команд Формулы-1:

15 января — «Ред Булл», «Рейсинг Буллз» (ливреи);
19 января — «Хаас» (ливрея);
20 января – «Ауди» (ливрея);
23 января — «Альпин» (ливрея), «Феррари»;
2 февраля — «Мерседес»;
3 февраля — «Уильямс»;
8 февраля — «Кадиллак»;
9 февраля — «Астон Мартин».

Напомним, действующим чемпионом мира в личном зачёте является пилот «Макларена» Ландо Норрис. Кубок конструкторов остался у британского «Макларена».

