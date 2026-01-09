Скидки
«Феррари» раскрыла индекс нового болида Формулы-1

«Феррари» раскрыла индекс нового болида Формулы-1
Новая машина «Феррари», которая будет использоваться в сезоне-2026 Формулы-1, получила индекс SF-26. Об этом сообщает пресс-служба итальянского автопроизводителя.

Напомним, в минувшем году семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон занял шестое место в личном зачёте пилотов. Британец ни разу не поднялся на подиум за 24 этапа. Предстоящий сезон станет для 41-летнего Хэмилтона последним по контракту с «Феррари».

Его напарник Шарль Леклер по итогам сезона финишировал пятым.

Текущий график презентаций команд Формулы-1:

15 января — «Ред Булл», «Рейсинг Буллз» (ливреи);
19 января — «Хаас» (ливрея);
20 января – «Ауди» (ливрея);
23 января — «Альпин» (ливрея), «Феррари»;
2 февраля — «Мерседес»;
3 февраля — «Уильямс»;
8 февраля — «Кадиллак»;
9 февраля — «Астон Мартин».

