В «Альпин» отложили съёмочный день из-за «Мерседеса» — инсайдер

Команда Формулы-1 «Альпин» отложила проведение съёмочного дня, который был запланирован на 11 января. Об этом сообщает Хорхе Пьеро на своей странице в социальных сетях.

Предполагается, что причиной этого стало то, что компания «Мерседес» не предоставила команде некоторые данные, касающиеся нового двигателя.

Ожидается, что съёмочный день будет перенесён на следующую неделю.

Текущий график презентаций команд Формулы-1:

15 января — «Ред Булл», «Рейсинг Буллз» (ливреи);
19 января — «Хаас» (ливрея);
20 января – «Ауди» (ливрея);
23 января — «Альпин» (ливрея), «Феррари»;
2 февраля — «Мерседес»;
3 февраля — «Уильямс»;
8 февраля — «Кадиллак»;
9 февраля — «Астон Мартин».

По итогам сезона-2025 «Альпин» заняла последнее, 10-е место в Кубке конструкторов. Пилот команды француз Пьер Гасли завершил сезон на 18-м месте. Его напарник аргентинец Франко Колапинто стал 20-м.

