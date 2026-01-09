Скидки
В «Макларене» объявили дату презентации ливреи болида 2026 года

Команда Формулы-1 «Макларен» представит свой новый болид на 2026 год в понедельник, 9 февраля, в 17:00 по московскому времени на трассе в Бахрейне.

Об этом сообщает пресс-служба команды. Как сообщается, болельщики смогут услышать комментарии Зака ​​Брауна, Андреа Стеллы, Ландо Норриса и Оскара Пиастри.

Текущий график презентаций команд Формулы-1:

15 января — «Ред Булл», «Рейсинг Буллз» (ливреи);
19 января — «Хаас» (ливрея);
20 января – «Ауди» (ливрея);
23 января — «Альпин» (ливрея), «Феррари»;
2 февраля — «Мерседес»;
3 февраля — «Уильямс»;
8 февраля — «Кадиллак»;
9 февраля — «Астон Мартин», «Макларен».

Комментарии
