Легендарный гонщик Ханс Херрман скончался в возрасте 97 лет

Немецкий автогонщик Ханс Херрман скончался в возрасте 97 лет. Об этом сообщает пресс-служба «Порше».

«Смерть Ханса Херрмана глубоко потрясла всех нас. Он был одним из самых успешных заводских гонщиков «Порше». Победа в 24 часах Ле-Мана в 1970 году на Porsche 917 вместе с Ричардом Эттвудом вошла в историю», — подчеркнул Томас Лауденбах, руководитель Porsche Motorsport.

Херрман принял участие в 22 гонках Формулы-1 за карьеру в период с 1953 по 1966 год. Лучшим результатом немца стало третье место на Гран-при Швейцарии 1954 года.

Он записал на свой счёт одну победу в «24 часах Ле-Мана» в 1970 году в общем зачёте. Кроме того, он пять раз выигрывал легендарный марафон в своей категории.

