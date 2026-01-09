Семикратный чемпион мира британский пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон обратился к болельщикам в соцсетях.

«Избавьтесь от того, что вам не подходит. Это может занять некоторое время, от некоторых вещей вы не сможете избавиться сразу, но всё начинается с первого шага.

Несмотря на то что мир может казаться вам беспорядочным, я надеюсь, что вы по-прежнему сосредоточены на том, чтобы жить полной жизнью.

Будь собой и никогда не забывай, кто ты есть. Ваша поддержка очень много значит для меня, и я всегда рядом с вами.

Ты никогда не будешь одинок», — написал Льюис Хэмилтон в своих социальных сетях.

Напомним, минувший сезон стал первым для Льюиса в составе итальянской команды.