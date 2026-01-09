Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Льюис Хэмилтон обратился к болельщикам в соцсетях

Льюис Хэмилтон обратился к болельщикам в соцсетях
Комментарии

Семикратный чемпион мира британский пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон обратился к болельщикам в соцсетях.

«Избавьтесь от того, что вам не подходит. Это может занять некоторое время, от некоторых вещей вы не сможете избавиться сразу, но всё начинается с первого шага.

Несмотря на то что мир может казаться вам беспорядочным, я надеюсь, что вы по-прежнему сосредоточены на том, чтобы жить полной жизнью.

Будь собой и никогда не забывай, кто ты есть. Ваша поддержка очень много значит для меня, и я всегда рядом с вами.

Ты никогда не будешь одинок», — написал Льюис Хэмилтон в своих социальных сетях.

Напомним, минувший сезон стал первым для Льюиса в составе итальянской команды.

Материалы по теме
11 худших пилотов сезона Формулы-1. Включая Льюиса Хэмилтона
11 худших пилотов сезона Формулы-1. Включая Льюиса Хэмилтона
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android