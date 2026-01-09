ФИА раскрыла детали встречи, вызванной спорной ситуацией с мотором «Мерседеса»

Представитель Международной автомобильной федерации (ФИА) раскрыл детали предстоящей встречи, которая будет созвана на фоне спорной ситуации вокруг моторов «Мерседеса».

«Как это обычно бывает при введении новых правил, обсуждения версии 2026 года, касающейся силовых агрегатов и шасси, продолжаются.

Запланированная на 22 января встреча состоится между техническими экспертами. Как всегда, ФИА оценивает ситуацию, чтобы убедиться, что правила понимаются и применяются одинаково всеми участниками», — цитирует представителя ФИА RacingNews365.

Напомним, заседание состоится в четверг, 22 января.

Как сообщалось ранее, «Феррари», «Хонда» и «Ауди» требуют, чтобы ФИА запретила этот двигатель как можно скорее по ходу сезона.