Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

ФИА раскрыла детали встречи, вызванной спорной ситуацией с мотором «Мерседеса»

ФИА раскрыла детали встречи, вызванной спорной ситуацией с мотором «Мерседеса»
Комментарии

Представитель Международной автомобильной федерации (ФИА) раскрыл детали предстоящей встречи, которая будет созвана на фоне спорной ситуации вокруг моторов «Мерседеса».

«Как это обычно бывает при введении новых правил, обсуждения версии 2026 года, касающейся силовых агрегатов и шасси, продолжаются.

Запланированная на 22 января встреча состоится между техническими экспертами. Как всегда, ФИА оценивает ситуацию, чтобы убедиться, что правила понимаются и применяются одинаково всеми участниками», — цитирует представителя ФИА RacingNews365.

Напомним, заседание состоится в четверг, 22 января.

Как сообщалось ранее, «Феррари», «Хонда» и «Ауди» требуют, чтобы ФИА запретила этот двигатель как можно скорее по ходу сезона.

Материалы по теме
Громкий скандал с новыми правилами Ф-1. Федерации плевать на нарушение «Мерседеса»?
Громкий скандал с новыми правилами Ф-1. Федерации плевать на нарушение «Мерседеса»?
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android