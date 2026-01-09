«Ауди» показала официальные фото с обкатки новой машины — но без деталей болида

Пресс-служба команды «Ауди» опубликовала в социальных сетях серию фотографий с обкатки болида 2026 года, прошедшей в пятницу, 9 января, на автодроме в Барселоне, Испания.
Фото: Пресс-служба «Ауди»
Фото: Пресс-служба «Ауди»
Текущий график презентаций команд Формулы-1:
15 января — «Ред Булл», «Рейсинг Буллз» (ливреи);
19 января — «Хаас» (ливрея);
20 января – «Ауди» (ливрея);
23 января — «Альпин» (ливрея), «Феррари»;
2 февраля — «Мерседес»;
3 февраля — «Уильямс»;
8 февраля — «Кадиллак»;
9 февраля — «Астон Мартин», «Макларен».
Напомним, действующим чемпионом мира в личном зачёте является пилот «Макларена» Ландо Норрис. Кубок конструкторов остался у британского «Макларена».