«Ауди» показала официальные фото с обкатки новой машины — но без деталей болида

Пресс-служба команды «Ауди» опубликовала в социальных сетях серию фотографий с обкатки болида 2026 года, прошедшей в пятницу, 9 января, на автодроме в Барселоне, Испания.

Фото: Пресс-служба «Ауди»

Текущий график презентаций команд Формулы-1:

15 января — «Ред Булл», «Рейсинг Буллз» (ливреи);

19 января — «Хаас» (ливрея);

20 января – «Ауди» (ливрея);

23 января — «Альпин» (ливрея), «Феррари»;

2 февраля — «Мерседес»;

3 февраля — «Уильямс»;

8 февраля — «Кадиллак»;

9 февраля — «Астон Мартин», «Макларен».

Напомним, действующим чемпионом мира в личном зачёте является пилот «Макларена» Ландо Норрис. Кубок конструкторов остался у британского «Макларена».