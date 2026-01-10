Скидки
Калле Рованперя не попал в десятку в первых двух гонках в дебюте в открытых колёсах

Комментарии

В Вайкато (Новая Зеландия) состоялись первые две гонки первого этапа чемпионата Океанической региональной Формулы. Победу в первой гонке одержал местный пилот Луис Шарп. Вторым финишировал американец Уго Угочукву, третьим к финишу пришёл представитель Японии Канато Ле. Двукратный чемпион мира по ралли Калле Рованперя из Финляндии закончил заезд на 17-й позиции.

ФРОК. Первый этап. Хэмптон Даунс Моторспорт Парк. Первая гонка

1. Луис Шарп (Новая Зеландия) — 18 кругов.
2. Уго Угочукву (США) +0.448.
3. Канато Ле (Япония) +3.036.
4. Райан Вуд (Новая Зеландия) +3.789.
5. Джин Накамура (Япония) +6.172.
...17. Калле Рованперя +38.465.

Во второй гонке дня победу одержал другой новозеландец — Зак Скулар. Вторым финишировал Накамура, третьим к финишу пришёл представитель Великобритании Фредди Слейтер. Рованперя финишировал во второй гонке на 11-й позиции.

ФРОК. Первый этап. Хэмптон Даунс Моторспорт Парк. Вторая гонка

1. Зак Скулар (Новая Зеландия) — 18 кругов.
2. Джин Накамура (Япония) +1.779.
3. Фреддри Слейтер (Великобритания) +7.155.
4. Райан Вуд (Новая Зеландия) +7.800.
5. Уго Угочукву (США) +8.968.
...11. Калле Рованперя +10.217.

Рованперя прервал тесты в Супер Формуле из-за проблем со здоровьем
Комментарии
