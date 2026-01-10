«Прыгал на кровати от счастья». Гасли — о реакции на новость, что он заменит Квята

Пилот «Альпин» Пьер Гасли поделился воспоминаниями о своей реакции на новость, что он дебютирует в чемпионате, заменив Даниила Квята в составе «Торо Россо» в 2017 году.

«Мне было очень тяжело принять, что я не получу места в начале сезона, потому что изначально мне сказали: «Если ты выиграешь чемпионат GP2, то получишь шанс в Формуле-1». Это было как пощёчина. Я подумал: «Хорошо, что ещё мне нужно сделать?» Я сохранил настрой, что мой шанс обязательно будет.

После звонка о том, что я заменю Квята, помню, как прыгал на кровати в Малайзии. Я был там в качестве резервиста «Ред Булл». Хельмут позвонил мне и сказал: «Готовься — в эти выходные ты будешь участвовать в гонке». Когда мне предложили эту возможность, я был невероятно счастлив. Помню, как вышел на стартовую решётку и понял, что мне дали этот шанс, теперь всё в моих руках, у меня есть машина, команда, люди — теперь всё зависит от меня, и я контролирую ситуацию», — приводит слова Гасли F1i.