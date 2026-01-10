Бинотто раскрыл цели «Ауди» на ближайшие пять лет в Формуле-1

Руководитель «Ауди» Маттиа Бинотто высказался о перспективах заводской команды в Формуле-1.

«Мы стремимся бороться за чемпионство в 2030 году, быть эталоном для всего паддока в 2030 году. С точки зрения СМИ и болельщиков, это может показаться очень долгим, я согласен. Если посмотреть, сколько времени требуется для создания прочного фундамента, то это совсем немного. Это очень сложная задача.

Если мы сможем победить раньше, мы постараемся победить и раньше. Но посмотрите и на другие команды, сколько времени иногда требуется, чтобы заложить фундамент.

У меня был опыт работы с «Феррари». Жан Тодт присоединился к команде в 1993 году и выиграл первый титул в 1999 году. Таким образом, если произвести простой расчет, можно увидеть, сколько времени потребовалось Михаэлю Шумахеру, Жану Тодту и Россу Брауну.

Создание команды – это вопрос количества людей и того, как они взаимодействуют, инструментов, процессов, методологий, пространства, производства – требуется очень многое.

Часто мы сравниваем это с футболом. «Заубер» как частная команда не виноват, они хорошо играли. Но, возможно, вы играете в третьей лиге и решаете, что хотите выиграть Лигу чемпионов.

Если вы начали называться «Ауди», то вы не выиграете Лигу чемпионов сразу. Чтобы выиграть Лигу чемпионов, нужно определить свой путь, свои планы. И на это потребуется несколько сезонов», — приводит слова Бинотто RacingNews365.