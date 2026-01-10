Скидки
Лёб прокомментировал лучший для себя результат на этапе «Дакара» с 2024 года

Комментарии

Французский гонщик Себастьен Лёб прокомментировал второе место на шестом этапе ралли-марафона «Дакар»-2026, что стало его лучшим результатом с 2024 года.

«Сегодня мы отлично провели время. Я совсем забыл, как быстро можно ехать по дюнам на этих машинах, это просто невероятно. Нас сегодня сильно трясло, и мы потеряли немного времени, потому что, когда резко атакуешь по дюнам, тебя довольно сильно трясёт.

К сожалению, в какой-то момент у нас возникла проблема с шиной, и пришлось менять колесо, но в остальном это был отличный день. Главное — держаться в группе. Все едут очень быстро по дюнам, поэтому оторваться сложно», — приводит слова Себастьена Лёба официальный сайт ралли-марафона.

На «Дакаре» сменились лидеры в трёх классах из пяти! У Лёба серьёзные потери
