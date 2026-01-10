Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Будет бороться за титул в 2027-м». Отец Переса — о карьере Серхио в «Кадиллаке»

«Будет бороться за титул в 2027-м». Отец Переса — о карьере Серхио в «Кадиллаке»
Комментарии

Антонио Перес Гарибай, отец мексиканского пилота «Кадиллака» Серхио Переса, высказался о возвращении сына в Формулу-1.

«Впереди что-то впечатляющее. Это будет настоящий бум. К союзу «Кадиллака» и Серхио будет приковано внимание всего мира. Все забудут о разговорах про то, кто станет чемпионом в 2026 году, и будут обсуждать только возвращение Переса в Формулу-1. Думаю, ближе к середине сезона станет понятно, на что способна машина «Кадиллака». Сейчас задача Чеко — помогать новому проекту развиваться. Пока не до внутрикомандной борьбы с Валттери Боттасом. Было бы глупо сейчас концентрироваться на борьбе с напарником.

Уверен, что в 2027 году Серхио поборется за титул. Если наши ожидания сбудутся, то Чеко продлит контракт на следующие пять лет и будет выступать за команду до конца карьеры в Формуле-1», — приводит слова Гарибая Telediario.

Материалы по теме
Серхио Перес оценил победу Ландо Норриса в сезоне-2025
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android